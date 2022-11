Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Inquiétude pour le transfert de Gerson, Longoria peut craindre le pire

Publié le 11 novembre 2022 à 20h30

Quasiment pas utilisé depuis l’arrivée d’Igor Tudor à l’OM, Gerson devrait quitter Marseille dès cet hiver. Le milieu de 25 ans intéresse Flamengo, son ancien club, mais il manque toujours un accord avec l’OM. Une situation qui pourrait inquiéter Pablo Longoria, lui qui doit absolument réaliser des ventes.

« On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés ». Il y a quelques semaines, Marcao, le père et agent de Gerson, venait semer le trouble sur l’avenir de son fils à l’OM. Pas plus utilisé par Igor Tudor depuis ces déclarations, Gerson pourrait quitter Marseille dans les prochains jours.

Gerson toujours dans l’attente d’un accord

En effet, l’international brésilien est suivi de près par Flamengo, son ancien club. En début de semaine, RMC Sport annonçait même un départ imminent pour Gerson. Finalement, à deux jours du match contre l’AS Monaco, le milieu de l’OM est toujours là. D’après les informations de Venê Casagrande, journaliste brésilien, Gerson ne devrait pas débarquer à Rio ce vendredi, il est toujours dans l’attente d’un accord entre Flamengo et l’OM. Même si le club brésilien est intéressé, le transfert est en stand-by. Une situation qui pourrait effrayer Pablo Longoria…

Gerson não chegará mais hoje ao Rio para curtir os dias de férias. Ainda não sabe o dia que conseguirá desembarcar no Rio. Flamengo mantém interesse no volante, é claro, mas ainda não há acerto. — Venê Casagrande (@venecasagrande) November 11, 2022

Longoria veut éviter un scénario à la Dieng

L’été dernier, le président de l’OM a vécu un scénario un peu similaire pour Bamba Dieng. Annoncé à Lorient, Leeds et enfin l’OGC Nice, l’international sénégalais avait l’embarras du choix pour son avenir. Mais au moment de passer sa visite médicale avec les Aiglons, Bamba Dieng a échoué. Un couac qui l’a forcé à revenir à l’OM. Même si Gerson est encore loin de cette situation, Pablo Longoria a de quoi trembler, lui qui cherche toujours à réaliser des ventes pour renflouer les caisses du club.