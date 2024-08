Mercato - OM : Il réclame 1M€ à Marseille pour signer ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si l'OM a récemment officialisé la prolongation d'Enzo Sternal, le club phocéen espère en faire de même avec d'autres cracks du centre de formation. Les négociations ont ainsi débuté depuis plusieurs mois avec Darryl Bakola, mais pour le moment, les deux parties ne sont pas sur la même longueur d'onde. Du côté de l'OM, on expliquerait que cela serait avant tout un problème d'argent pour Bakola.

Faisant partie de la génération dorée à l'OM, Darryl Bakola pourrait finalement ne pas poursuivre son aventure avec le club phocéen. En effet, les discussions pour la signature d'un nouveau contrat n'ont pour le moment abouti à rien entre les deux camps. Au contraire d'Enzo Sternal, Bakola n'a pas encore prolongé avec l'OM. Tout cela pour une question d'argent ?

« Ils veulent un salaire à six chiffres et une prime à sept »

Comme l'explique La Provence, l'OM aurait proposé un contrat jusqu'en 2027 à Darryl Bakola avec à la clé un salaire de 30 000€ par mois et une prime à la signature de 200 000€. Mais cela ne serait pas assez visiblement si l'on en croit une source à l'OM : « Sous Jean-Louis Gasset, il a participé quasiment à tous les entraînements, il a été convoqué à la reprise avec les professionnels, il était aussi le seul jeune intégré à chaque séance tactique de De Zerbi, qui comptait beaucoup sur lui. Qu'est-ce q'on peut offrir de plus à un garçon de 16 ans ? C'est juste une histoire de gros sous... Ils veulent un salaire à six chiffres et une prime à sept ».

« Sur le plan financier, c'est un super contrat »

Un salaire mensuel à 30 000€ et une prime à la signature à 200 000€ ne seraient donc pas assez pour Darry Bakola. Une version toutefois réfutée dans l'entourage du joueur de l'OM. En effet, pour La Provence, le clan Bakola assure : « Sur le plan financier, c'est un super contrat. Et si ça ne tenait qu'à ça, on aurait déjà signé les yeux fermés ».