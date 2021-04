Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Henrique répond à Villas-Boas sur son transfert polémique !

Publié le 15 avril 2021 à 11h10 par G.d.S.S. mis à jour le 15 avril 2021 à 11h11

Alors qu’André Villas-Boas n’avait pas hésité à critiquer publiquement le recrutement de Luis Henrique qu’il espérait pouvoir faire évoluer au poste d’avant-centre, l’attaquant brésilien de l’OM est revenu sur ce sujet délicat.

Le 3 décembre dernier en conférence de presse, André Villas-Boas avait effectué une sortie pour le moins troublante sur le recrutement de Luis Henrique à l’OM quelques mois auparavant : « On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur », avait indiqué l’entraîneur portugais, qui a depuis été mis à pied par sa direction. Le constat de Villas-Boas sur le recrutement de Luis Henrique, acheté pour 8M€ par l’OM, était donc accablant. Et l’attaquant brésilien a évoqué le sujet dans les colonnes de La Provenc e ce jeudi.

« Une période un peu difficile pour moi »