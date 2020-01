Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Garcia veut concurrencer Zubizarreta pour ce crack de Ligue 2 !

Publié le 5 janvier 2020 à 15h15 par A.M.

Auteur d’une excellente première partie de saison avec Le Havre, Tino Kadewere aurait tapé dans l’œil de l’OM. Mais les Phocéens ne sont pas seuls dans ce dossier.

Grâce une première partie de saison incroyable avec Le Havre en Ligue 2, Tino Kadewere (23 ans) devrait faire parler de lui sur le mercato dans les prochaines semaines. Il faut dire qu’avec 17 buts en 19 apparitions, c’est difficile de passer inaperçu. Par conséquent, l’OM aurait coché le nom de l’attaquant zimbabwéen pour le futur et afin d’offrir une solide concurrence à Dario Benedetto. Mais ce dossier s’annonce déjà compliqué.

L’OM et l’OL à la lutte pour Kadewere ?