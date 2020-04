Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt prêt à vendre l’OM ? La réponse !

Publié le 7 avril 2020 à 13h00 par T.M.

Journaliste pour RMC, Mohamed Bouhafsi a tenu à répondre aux récentes rumeurs d’une possible vente de l’OM par Frank McCourt.

Arrivé à la tête de l’OM fin 2016, Frank McCourt avait un projet ambitieux. Toutefois, après avoir dépensé plus de 200M€, les résultats ne sont pas au rendez-vous, tandis que les caisses sont déjà dans le rouge. De quoi susciter certaines rumeurs d’une possible vente du club par l’Américain. Dernièrement, Geoffroy Garétier révélait ainsi : « Il y maintenant trois semaines, on m’a alerté sur des repreneurs potentiels à l’OM. Et le site Soccer Link, qui a sorti cette information, a parlé de fonds émiratis, qui seraient racheteurs, il y a peu à près deux semaines ».

« Aucune hypothèse de vente de l’OM »