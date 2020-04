Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un gros dossier démarre en coulisse !

Publié le 7 avril 2020 à 11h30 par La rédaction

Piloté par Mino Raiola, le transfert de Matthijs de Ligt pourrait être la belle surprise du prochain mercato du Real Madrid.

Et si De Ligt changeait déjà d’air ? Arrivé l’été dernier en provenance de l’Ajax Amsterdam à la Juventus pour 85 millions d’euros, le jeune international néerlandais de 20 ans a connu des débuts compliqués en Italie, où il a enchaîné les performances en dent de scie avant de finalement s’imposer et devenir plus régulier, en profitant des blessures de Giorgio Chiellini et Merih Demiral. Pourtant, il se murmure que De Ligt pourrait quitter la Vieille Dame l’été prochain, et Mino Raiola pilote le dossier…

Destination Real Madrid ?