Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros coup dur pour McCourt... à cause de la Ligue des Champions ?

Publié le 6 avril 2020 à 3h30 par A.M.

Malgré l'assouplissement des règles du fair-play financier, l'OM reste sous la menace à moyen terme. Et alors qu'une qualification en Ligue des Champions pourrait représenter un bol d'air pour les finances phocéennes, cela engagerait également de nombreuses dépenses. Explications.

L'Olympique de Marseille peut souffler. Du moins temporairement. Rappelé à l'ordre par l'UEFA pour ne pas avoir respecté les règles du fair-play financier, l'OM risquait une grosse sanction allant de l'amende à l'exclusion des Coupes d'Europe. Toutefois, face à la crise qui frappe le monde et donc le football, l'institution européenne a consenti à un assouplissement des règles, annulant les éventuelles sanctions pour la saison prochaine. L'OM voit donc l'analyse de son cas être reportée. Une bonne nouvelle d'autant plus que le club phocéen est très bien placé pour se qualifier en Ligue des Champions et ainsi récupérer la manne financière qui va avec. Toutefois, la C1 ne réglera pas tous les problèmes de l'OM. Loin de là. En effet, comme l'explique Jean-François Brocard, chercheur au CDES (Centre de droit et d'économie du sport de l'Université de Limoges), une qualification en Ligue des Champions engendrerait également de nombreux frais supplémentaires comme des primes et des augmentations de salaires comprises dans les clauses des contrats de nombreux joueurs, mais surtout, il faudra renforcer l'effectif afin d'être compétitif sur la scène européenne.

La C1 pourrait engendrer des frais supplémentaires à l'OM