Mercato - OM : Frank McCourt est encore loin de vendre l'OM !

Publié le 17 mai 2020 à 4h15 par A.M.

Bien que la vente de l'OM ne cesse de faire parler depuis l'annonce par TMW de discussions entre Frank McCourt et Al-Walid ben Talal, les intentions de Frank McCourt ne sont pas encore très claires.

« Tout l'enjeu pour nous, ça va être de maintenir une ambition sportive très élevée, parce qu'on est l'OM et qu'on veut faire mieux qu'une belle figure dans les compétitions domestiques et européennes et en même temps assurer la pérennité économique. Je le dis avec grand plaisir à votre antenne ce soir, c'est n'importe quoi, ce sont des fake news. Le club n'est pas à vendre ». Au micro de RMC Sport , Jacques-Henri Eyraud en rajoutait une couche concernant la vente de l'Olympique de Marseille. Il faut dire que ce dossier passionne les supporters du club phocéen depuis que TMW a révélé l'existence de discussions entre Frank McCourt et le milliardaire saoudien Al-Walid ben Talal. Directement impliqué dans le rachat de l'OM par l'homme d'affaires américain en 2016, Me Didier Poulmaire confirme d'ailleurs la volonté de Frank McCourt de s'inscrire sur la durée.

«McCourt a acheté le club dans une optique du long terme»