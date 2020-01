Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Faut-il regretter le projet de Gérard Lopez ?

Publié le 2 janvier 2020 à 18h45 par T.M.

Si Gérard Lopez est désormais à la tête du LOSC, l’homme d’affaires luxembourgeois avait été très proche de racheter l’OM avant Frank McCourt. De quoi donner des regrets aux supporters phocéens ?

Après le baseball, Frank McCourt a décidé de mettre un pied dans le monde du football. C’est ainsi qu’en 2016, l’Américain a racheté l’OM, alors mis en vente par Margarita Louis-Dreyfus. Toutefois, le désormais propriétaire du club phocéen n’était pas le seul intéressé. En effet, Gérard Lopez avait lui aussi mis sur pied un projet pour arriver à la tête de l’OM. Une tentative qui n’a finalement abouti à rien pour le Luxembourgeois qui a fini par racheter le LOSC quelques mois plus tard. Au lieu de McCourt, les fans phocéens auraient donc pu se retrouver avec Lopez. Et sur la Canebière, la situation aurait été bien différente.

Cela prend forme au LOSC !

En effet, du côté du LOSC, après des débuts compliqués, Gérard Lopez semble enfin avoir trouvé la bonne récente entre le trading de joueurs et la construction d’une équipe sur l’avenir. Le projet des Dogues prend donc forme et cela se voit avec les résultats avec une participation à la Ligue des Champions cette année. En revanche, à l’OM, Frank McCourt a déjà investi les 200M€ annoncés à son arrivée et ne semble pas vraiment enclin à injecter de nouveau de l’argent. De quoi compliqué les plans des Phocéens, d’autant plus que les comptes sont actuellement dans le rouge et la menace du fair-play financier place au-dessus de l’OM.