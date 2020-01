Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud rembarré par une figure du projet McCourt ?

Publié le 18 janvier 2020 à 3h30 par G.d.S.S.

L’OM étant en quête de liquidités, Morgan Sanson est annoncé sur le départ et pourrait être vendu le plus rapidement possible. Mais le milieu de terrain ne l’entendrait pas de cette oreille…

En bouclant l’arrivée si controversée du dirigeant anglais Paul Aldridge, Jacques-Henri Eyraud a un objectif en tête : vendre un ou plusieurs joueurs de l’OM à des clubs de Premier League le plus rapidement possible afin de renflouer les caisses. À ce petit jeu, Morgan Sanson semble très bien placé, puisque le milieu de terrain de l’OM s’est imposé comme l’une des grandes figures du projet McCourt ces dernières années et dispose d’une valeur marchande intéressante. Mais Eyraud se heurterait à un gros obstacle dans ce dossier…

Sanson ne voudrait pas partir

La Provence a révélé vendredi que Morgan Sanson ne voudrait pas entendre parler d’un départ de l’OM cet hiver. Du coup, même si Jacques-Henri Eyraud et Paul Aldridge venaient à trouver un point de chute en Premier League pour Sanson, l’ancien joueur de Montpellier pourrait refuser cette proposition et ainsi mettre des bâtons dans les roues de la direction de l’OM.