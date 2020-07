Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les problèmes vont commencer pour Eyraud avec Pape Gueye...

Publié le 14 juillet 2020 à 21h45 par D.M.

Pape Gueye a rejoint l’OM au début du mois de juillet. Mais Watford, qui avait obtenu l'accord du joueur en janvier dernier, n’aurait pas dit son dernier mot et préparerait sa riposte.

Le 1er juillet dernier, l’OM officialisait l’arrivée de Pape Gueye. Pourtant, il y a quelques mois, ce transfert avait peu de chances de voir le jour. En effet, le joueur, en fin de contrat au Havre, avait décidé de s’engager avec le club de Watford. Toutefois, le 14 juin dernier, Pape Gueye annonçait qu’il ne rejoindrait pas le club anglais pour des raisons contractuelles : « Mon tort dans cette histoire est d'avoir fait confiance à une personne qui m'a mal conseillé (…) J'ai voulu dénoncer les circonstances qui ont entouré la signature d'un contrat avec Watford et de ce que je considère être des irrégularités directement auprès de leurs représentants (…) Après de nombreuses discussions, je constate en plus à ce jour qu'aucune démarche administrative me concernant n'a été réellement entreprise. En conséquence, et en considérant que le contrat n'a pas encore pris effet, je prends acte de la fin de tout lien contractuel avec le club de Watford. » Malgré le transfert de Pape Gueye à l'OM, Watford entend bien faire valoir ses droits dans ce dossier.

Watford ne veut pas en rester là

En effet, le journaliste de France Football Nabil Djellit indique sur son compte Twitter que Watford n’aurait pas l’intention d’en rester là. Se sentant floué, le club anglais serait prêt à rentrer en conflit avec l’OM et serait en train « de réunir tous les éléments pour défendre ses droits dans ce litige . » Watford retracerait le fil des événements afin de préparer au mieux sa riposte. Le feuilleton Pape Gueye ne fait peut-être que commencer.