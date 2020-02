Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud a une nouvelle menace colossale à gérer !

Publié le 5 février 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Après André Villas-Boas, c’est désormais au tour de Dimitri Payet de menacer la direction de l’OM d’un départ en fin de saison si les ambitions ne sont pas à la hauteur de ses attentes.

Tout le monde se souvient de la scène, qui date du 15 janvier dernier, lorsqu’André Villas-Boas avait menacé de quitter l’OM en fin de saison : « Mon avenir ? Je devrais répondre avec franchise, mais je ne peux pas... [...] Disons que je suis un homme du monde. J'ai quitté mon poste en Chine pour faire le Dakar. Comme je l'ai dit, je suis venu ici pour Andoni ». Finalement, la situation semble s’être apaisée entre la direction de l’OM et Villas-Boas, mais le président Jacques-Henri Eyraud doit faire face à une nouvelle menace en interne.

Payet laisse planer un énorme doute sur son avenir