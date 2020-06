Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud a fixé ses priorités pour cet été !

Publié le 22 juin 2020 à 0h30 par La rédaction

Le président de l’Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud souhaiterait recruter à trois postes cet été, mais l’absence d’un directeur sportif ralentit fortement les discussions.

Le mercato a commencé depuis plusieurs semaines pour l’Olympique de Marseille. Mais avec l’absence d’un directeur sportif, ou plutôt d’un « head of football », dans ses rangs, l’OM ne se montre pas très actif sur le marché des transferts. Certains joueurs sont poussés vers la sortie et pourraient même être bradés, d’autres seraient autorisés à quitter le club en cas d’offre jugée intéressante par Jacques-Henri Eyraud. À l’image de Florian Thauvin, que le président marseillais pourrait vendre pour 20M€. Et côté arrivées, l’OM n’a pour le moment pas bougé sur les joueurs qu’il surveille. De quoi semer le doute chez les supporters marseillais.

3 joueurs espérés ?