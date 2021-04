Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud a encore un gros soutien dans le projet McCourt !

Publié le 28 avril 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Steve Mandanda, qui fait partie des joueurs emblématiques du vestiaire actuel de l’OM, a tenu à assurer la défense de l’ancien président Jacques-Henri Eyraud face aux critiques.

Le 26 février dernier, Frank McCourt lâchait une petite bombe en officialisant l’arrivée de Jorge Sampaoli au poste d’entraîneur de l’OM, mais en indiquant par la même occasion que Jacques-Henri Eyraud n’était plus le président du club, poste qu’il occupait pourtant depuis le rachat en octobre 2016. Critiqué de toute part ces dernières années pour ses choix sportifs et sa communication, Eyraud a donc été démis de ses fonctions par la petite porte, mais Steve Mandanda n’a pas pour autant oublié tout le bien qu’il a apporté à l’OM comme il l’a indiqué dans les colonnes d’Onze Mondial.

« Il donnait son maximum »