Mercato - OM : Et si le PSG aidait à attirer le successeur de Frank McCourt ?

Publié le 14 mai 2020 à 3h45 par A.M.

Depuis quelques jours, le nom d'Al-Walid Bin Talal revient avec insistance et pourrait bien devenir le futur propriétaire de l'Olympique de Marseille. Et pour cause, selon un spécialiste, l'idée de concurrencer le PSG plaît vraiment aux Saoudiens.

Difficile de ne pas avoir entendu parler d'Al-Walid Bin Talal ces derniers jours. En effet, l'homme d'affaires saoudiens serait en discussions avec Frank McCourt afin de racheter l'Olympique de Marseille. L'objectif du Saoudien serait de reprendre rapidement le club afin de pouvoir profiter de l'assouplissement du fair-play financier suite à la crise du Covid-19. Mais ce n'est pas tout. En effet, selon David Rigoulet-Roze, spécialiste de la péninsule Arabique pour l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), la possibilité de concurrencer le Qatar en utilisant la rivalité PSG-OM est un argument à prendre en compte..

La rivalité PSG-OM pour plaire aux Saoudiens