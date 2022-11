Mercato - OM : Enorme bras de fer en vue pour ce transfert de Longoria

Pierrick Levallet

En plein malaise à l'AS Roma, Rick Karsdorp semble se diriger tout droit vers un transfert en janvier. L'OM serait notamment à l'affût, Pablo Longoria souhaitant renforcer l'effectif d'Igor Tudor cet hiver. Et les positions entre l'AS Roma et Rick Karsdorp n'ont pas l'air de vouloir se rapprocher. Pablo Longoria pourrait avoir une chance dans ce dossier.

Après un mercato plutôt mouvementé cet été, l’OM devrait remettre ça dès cet hiver. Entre le possible transfert de Gerson, proche de Flamengo ou encore la blessure d’Amine Harit, le club phocéen va chercher à se renforcer en janvier. Pablo Longoria serait également à l’affût des bonnes opportunités sur le marché. Dans cette optique, il garderait un œil sur Rick Karsdorp, qui vit un calvaire à l’AS Roma. En froid avec José Mourinho, le latéral droit de 27 ans n’a pas l’air de vouloir retrouver son club. Et la tendance semble se confirmer.

Karsdorp ne va pas bouger de ses positions face à l’AS Roma

Comme le rapporte le journaliste Gianluca Di Marzio, Rick Karsdorp ne se serait pas présenté à l’entraînement ce mardi, après avoir été convoqué par l’AS Roma ces derniers jours. Le latéral droit néerlandais prétexterait des problèmes psychologiques, qui auraient été certifiés par un médecin de confiance, afin de justifier ses absences. Rick Karsdorp serait même allé consulter des avocats. Et après consultation, le joueur de 27 ans ne devrait pas bouger de ses positions vis-à-vis d’un éventuel retour après la trêve.

L’AS Roma demande des comptes à Karsdorp