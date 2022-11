Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : En plein calvaire, Dieng reçoit une réponse claire de Tudor

Publié le 7 novembre 2022 à 12h00

Amadou Diawara

Devenu indésirable à l'OM, Bamba Dieng a été mis au placard avant d'être poussé vers la sortie l'été dernier. Alors qu'il est finalement resté à Marseille, l'international sénégalais a été relancé par Igor Tudor. Toutefois, il pourrait de nouveau voir sa direction tenter de le vendre en janvier. N'ayant pas utilisé Bamba Dieng ce dimanche soir face à l'OL, Igor Tudor a lâché ses vérités sur sa situation après la rencontre.

Avec l'arrivée d'Igor Tudor sur le banc de l'OM, Bamba Dieng a vu son statut évoluer dans le mauvais sens. Totalement intégré dans l'effectif de Jorge Sampaoli, l'international sénégalais est devenu un indésirable du jour au lendemain.

Alors qu'Igor Tudor ne comptait pas du tout sur Bamba Dieng, Pablo Longoria a fait tout son possible pour s'en débarrasser. Toutefois, le président de l'OM n'a pas réussi à boucler le transfert du Sénégalais. Finalement resté à Marseille, Bamba Dieng n'a pas été inscrit dans la liste d'Igor Tudor pour la Ligue des Champions, mais après plusieurs mois sans être utilisé, il a été relancé. En effet, le coach de l'OM a redonné un peu de temps de jeu à l'attaquant de 22 ans. Toutefois, à en croire RMC Sport , Bamba Dieng pourrait tout de même être poussé une nouvelle fois vers la sortie au mois de janvier. Et alors qu'il s'est passé des services du Sénégalais ce dimanche soir face à l'OL (victoire 1-0), Igor Tudor est passé aux aveux quant à sa situation.

