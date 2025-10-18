Mercato - OM : Du lourd annoncé avec un transfert de légende !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM a déboursé pas moins de 35M€ cet été pour boucler le recrutement de l'ailier brésilien Igor Paixão, qui devient donc le transfert le plus cher de toute l'histoire du club phocéen. Un deal qui rentre donc dans la légende, et de son côté, Paixão compte bien honorer ce statut en promettant du lourd aux supporters.

Igor Paixão (25 ans) marque déjà l'histoire de l'OM, puisqu'il est devenu cet été la recrue la plus chère de toute l'histoire du club à ce jour (35M€). L'ailier brésilien s'est longuement confié à ce sujet au micro de RMC Sport mercredi, et il ne cache pas sa fierté de faire partie de ce grand projet à l'OM en promettant d'être à la hauteur de son statut.

« Une fierté, un honneur et une motivation supplémentaire » « Le prix de mon transfert ? Pour moi, c’est une fierté, un honneur et une motivation supplémentaire pour marquer des buts et aider l’équipe. C’est d’une marque de confiance merveilleuse de la part du club et de l’entraîneur. Être recruté par un grand club comme Marseille, pouvoir marquer, aider l’équipe, c’est un privilège. J’ai la confiance du coach, d’un homme qui a connu beaucoup de victoires », confie Igor Paixão.