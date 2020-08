Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dimitri Payet livre les coulisses de sa prolongation !

Publié le 24 août 2020 à 22h00 par G.d.S.S.

Alors que Dimitri Payet a prolongé son contrat avec l’OM en acceptant une baisse significative de son salaire, l’international français est revenu sur ce choix assez inattendu.

Le 27 juin dernier, l’OM lâchait une petite bombe en annonçant que Dimitri Payet avait accepté de prolonger son contrat jusqu’en juin 2024 tout en acceptant de baisser son salaire, puisque le club phocéen fait face à de sérieuses contraintes financières depuis quelques mois. Un choix très fort donc de la part de Payet, et qui en dit long sur son attachement à l’OM. Dans un entretien accordé à Téléfoot La Chaine , l’ancien joueur du LOSC et de l’ASSE est revenu sur cette prolongation de contrat.

« J’avais une idée en tête… »