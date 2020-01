Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux nouveaux échecs à prévoir pour Zubizarreta ?

Publié le 9 janvier 2020 à 4h00 par La rédaction

En quête de renforts en vue de l'été prochain, Andoni Zubizarreta suivrait notamment Steven Mendoza (Amiens) et Carlos Salcedo (Tigres). Deux dossiers qui ont pris du plomb dans l'aile.

Si l'OM ne devrait pas être très actif cet hiver, Andoni Zubizarreta planche déjà en vue de l'été prochain. Dans cette optique, il scrute le marché en quête de renforts offensifs et suivrait notamment Steven Mendoza (27 ans). Mais John Williams, directeur sportif d’Amiens, a douché les espoirs de l'OM dans les colonnes du Courrier-Picard : « Aujourd’hui, on est très content de notre effectif. Le seul dont l’intérêt est de partir, c’est Rafal Kurzawa et avec les retours de Ghoddos, Konaté et Gouano, on n’a aucun doute qu’on va passer un cap. »

Mendoza et Salcedo à oublier ?