Mercato - OM : Deux joueurs improbables interpellent Sampaoli pour débarquer cet hiver !

Publié le 22 décembre 2021 à 1h45 par B.C.

Ce mardi, Jorge Sampaoli a de nouveau annoncé en conférence de presse qu’il souhaitait voir de nouveaux joueurs débarquer à l’OM. Une annonce qui n’est pas passée inaperçue du côté de Cannet-Rocheville.

Après un mercato très agité l’été dernier, Jorge Sampaoli attend encore du mouvement. Présent en conférence de presse ce mardi, l’entraîneur de l’OM a de nouveau interpellé Pablo Longoria et Frank McCourt à quelques jours de l'ouverture du marché d’hiver. « Le club connait clairement mon analyse pour la 2e partie de saison. On va avoir des réunions à venir pour exposer mes demandes, on verra selon le budget (...) Il y a des corrections à faire. J'en parle au président et au propriétaire. Je leur dis aussi que ça fait très longtemps que le club n'a pas répondu aux attentes du peuple marseillais avec de nombreuses années sans titre. Donc je lie ses exigences populaires à mes demandes sur le marché des transferts. Le président a les mêmes intentions que moi, mais le budget ne dépend pas de moi. Il nous manque deux ou trois joueurs pour terminer cet effectif. On aimerait le faire en janvier, mais c'est lié au budget, si on peut c'est bien, sinon on fera avec les joueurs à disposition », a indiqué Jorge Sampaoli. Une sortie qui a provoqué l'arrivée de candidatures spontanées.

Quand deux joueurs de Cannet-Rocheville se proposent à l’OM

Alors que l’OM est sorti vainqueur de son 32e de finale de Coupe de France contre Cannet-Rocheville dimanche, deux joueurs du pensionnaire de National 3 se verraient bien évoluer sous les couleurs phocéennes. En réponse à la sortie de Jorge Sampaoli, le milieu Hichem Ferreri a proposé ses services, assurant être « gratuit » dans un message publié sur Twitter accompagné de plusieurs émojis. Il en est de même pour le gardien François Squarcioni, présentant sa candidature pour succéder à Steve Mandanda, dont l’avenir est incertain. « Si Mandanda part je suis libre aussi en doublure », a-t-il confié avec le sourire. Pas sûr que Jorge Sampaoli s’attendait à ces propositions.

Je suis gratuit — Ferreri Hichem (@ferreri8) December 21, 2021