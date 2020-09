Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Des débuts express pour Luis Henrique ?

Publié le 29 septembre 2020 à 15h30 par A.C.

Fraichement arrivé à l’Olympique de Marseille, Luis Henrique semble plus que déterminé. La nouvelle recrue de l’OM pourrait même faire sa première apparition dès la prochaine journée de Ligue 1, pour le choc face à l’Olympique Lyonnais.

Enfin ! Après des longs mois d’attente, André Villas-Boas peut enfin compter sur l’attaquant qu’il cherchait tant. Car le coach de l’Olympique de Marseille a plusieurs fois envoyé des messages à ses dirigeants, par le biais de ses conférences de presse. C’est finalement Luis Henrique qui est arrivé, en provenance de Botafogo. Plusieurs sources annonçaient un transfert à 12M€ pour le jeune talent brésilien, mais lors de sa présentation ce mardi, Pablo Longoria a assuré que cela n’était pas totalement exact. « Je ne parle jamais de chiffres mais le chiffre dans la presse sur les 12M€, est faux. C'est beaucoup moins » a expliqué le head of football de l’OM. « Si on se base sur les prix des joueurs brésiliens des dernières saisons, il est dans la moyenne. Nous pensons avoir investi le chiffre juste pour un joueur de sa valeur ». Le mercato ne devrait toutefois pas s’arrêter là, puisque Villas-Boas souhaiterait recruter un autre attaquant...

« J'ai eu des propositions pour aller dans d'autres clubs mais j'ai préféré l'OM pour la grandeur du club »

Devant la presse ce mardi, Luis Henrique a en tout cas paru très heureux d’avoir débarqué à l’Olympique de Marseille. Lors de sa présentation, le jeune talent brésilien a d’ailleurs expliqué qu’entre plusieurs options... il a finalement choisi l’OM ! « J'ai eu des propositions pour aller dans d'autres clubs mais j'ai préféré l'OM pour la grandeur du club et avoir la possibilité de m'entraîner avec un entraineur qui parle portugais » a déclaré lors de sa présentation Luis Henrique, qui a rapidement dribblé les questions sur le prix de son transfert. « C'est une situation normale, il y a toujours autant de pression dans les grands clubs. Mais on fait ce qu'on aime. C'est un rêve de venir joueur dans un grand championnat européen. Je vais m'adapter à ça ».

Luis Henrique pourrait être lancé dans le grand bain face à l’OL !