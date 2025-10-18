Mercato - OM : De Zerbi prêt à claquer la porte pour deux raisons ! 

Entraîneur de l'OM depuis 2024 et sous contrat jusqu'en 2027, Roberto De Zerbi ne semble pas prêt à partir de sitôt. Toutefois, dans le football, il ne faut jamais dire jamais. Ainsi, l'Italien pourrait-il refaire pareil que Marcelo Bielsa et démissionner du jour au lendemain ? Certaines conditions pourraient pousser De Zerbi à le faire.
Ayant eu l'occasion de côtoyer Marcelo Bielsa et Roberto De Zerbi, Salim Lamrani voit plusieurs similitudes entre les deux entraîneurs. L'issue pourrait-elle d'ailleurs être la même pour les deux à l'OM ? En 2015, El Loco avait démissionné à la surprise générale après la première journée de Ligue 1. Quid de De Zerbi ?
« De Zerbi n'est pas quelqu'un qui fuit l'adversité »
Invité au micro de Maritima, Salim Lamrani a dévoilé ce qui pourrait pousser Roberto De Zerbi à claquer la porte à l'OM. L'auteur du livre Le football selon Roberto De Zerbi a alors fait savoir : « De Zerbi n'est pas quelqu'un qui fuit l'adversité. C'est quelqu'un au contraire, vu son tempérament méditerranéen, qui n'a pas peur des obstacles. Il ne quitte le club que pour deux raisons ».
« Lorsqu'il arrive à une fin de cycle »
« La première c'est une rupture du lien de confiance avec les dirigeants et je ne crois pas que ce soit le cas, et la deuxième, c'est lorsqu'il arrive à une fin de cycle. Donc au bout de 3 ou 4 ans », a-t-il ensuite fait savoir.