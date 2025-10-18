Mercato - OM : De Zerbi prêt à claquer la porte pour deux raisons ! 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entraîneur de l'OM depuis 2024 et sous contrat jusqu'en 2027, Roberto De Zerbi ne semble pas prêt à partir de sitôt. Toutefois, dans le football, il ne faut jamais dire jamais. Ainsi, l'Italien pourrait-il refaire pareil que Marcelo Bielsa et démissionner du jour au lendemain ? Certaines conditions pourraient pousser De Zerbi à le faire.

Ayant eu l'occasion de côtoyer Marcelo Bielsa et Roberto De Zerbi, Salim Lamrani voit plusieurs similitudes entre les deux entraîneurs. L'issue pourrait-elle d'ailleurs être la même pour les deux à l'OM ? En 2015, El Loco avait démissionné à la surprise générale après la première journée de Ligue 1. Quid de De Zerbi ?

« De Zerbi n'est pas quelqu'un qui fuit l'adversité » Invité au micro de Maritima, Salim Lamrani a dévoilé ce qui pourrait pousser Roberto De Zerbi à claquer la porte à l'OM. L'auteur du livre Le football selon Roberto De Zerbi a alors fait savoir : « De Zerbi n'est pas quelqu'un qui fuit l'adversité. C'est quelqu'un au contraire, vu son tempérament méditerranéen, qui n'a pas peur des obstacles. Il ne quitte le club que pour deux raisons ».