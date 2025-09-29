Mercato - OM : De Zerbi à Manchester United, c'est confirmé !

Après Brighton, c'est à l'OM que Roberto De Zerbi a décidé d'entraîner. Nommé à l'été 2024 à Marseille, l'Italien ne manquait toutefois pas de prétendants à cette époque. Il avait notamment été question d'un intérêt de Manchester United. Plus d'un an après, l'option des Red Devils a été confirmée pour De Zerbi.
En faisant venir Roberto De Zerbi en 2024, l'OM a frappé un très gros coup. Il faut dire que l'entraîneur italien était courtisé par les plus grands clubs d'Europe. Parmi eux, on pouvait notamment retrouver Manchester United. En effet, il y a un peu plus d'un an, il était question d'un intérêt des Red Devils pour De Zerbi, ce que Fabrizio Romano a d'ailleurs confirmé.
Manchester United y a pensé !
A l'été 2024, alors que des doutes entouraient l'avenir d'Erik ten Hag, Manchester United a finalement confirmé le Néerlandais sur le banc de touche. Pourtant, différentes pistes avaient été explorées pour le remplacer. Ainsi, sur Youtube, Fabrizio Romano a assuré que Roberto De Zerbi avait été l'un des candidats envisagés par Manchester United.
« Il aurait pu être l'entraîneur de Manchester United... »
Au final, Roberto De Zerbi n'a donc pas pris place sur le banc de Manchester United. Et pour cause... Pour L'Equipe, un proche de l'OM a expliqué : « Son caractère rebelle a été forgé par son histoire personnelle. Il a vécu dans sa chair le mépris des puissants lorsque son père a perdu son travail. Il n'a jamais oublié cette violence sociale, ni l'arrogance affichée par ceux qui détenaient le pouvoir. Il aurait pu être l'entraîneur de Manchester United (en 2024) si les dirigeants avaient fait preuve d'un peu plus de tact et de considération. Il n'accepte que les relations d'égal à égal, ne supporte pas la condescendance ».