Mercato - OM : De Zerbi à Manchester United, c'est confirmé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après Brighton, c'est à l'OM que Roberto De Zerbi a décidé d'entraîner. Nommé à l'été 2024 à Marseille, l'Italien ne manquait toutefois pas de prétendants à cette époque. Il avait notamment été question d'un intérêt de Manchester United. Plus d'un an après, l'option des Red Devils a été confirmée pour De Zerbi.

En faisant venir Roberto De Zerbi en 2024, l'OM a frappé un très gros coup. Il faut dire que l'entraîneur italien était courtisé par les plus grands clubs d'Europe. Parmi eux, on pouvait notamment retrouver Manchester United. En effet, il y a un peu plus d'un an, il était question d'un intérêt des Red Devils pour De Zerbi, ce que Fabrizio Romano a d'ailleurs confirmé.

Manchester United y a pensé ! A l'été 2024, alors que des doutes entouraient l'avenir d'Erik ten Hag, Manchester United a finalement confirmé le Néerlandais sur le banc de touche. Pourtant, différentes pistes avaient été explorées pour le remplacer. Ainsi, sur Youtube, Fabrizio Romano a assuré que Roberto De Zerbi avait été l'un des candidats envisagés par Manchester United.