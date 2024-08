Mercato - OM : De Zerbi a bouclé la signature d'un crack

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir tremblé, l'OM a finalement réussi à convaincre Enzo Sternal de prolonger avec le club phocéen. L'attaquant de 17 ans a d'ailleurs affiché sa joie d'avoir étendu son bail à Marseille, reconnaissant que l'arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc olympien avait facilité sa décision, compte tenu du fait que le technicien italien apprécie lancer des jeunes joueurs.

Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood, Pierre-Emile Höjbjerg, Derek Cornelius et Valentin Carboni. Voilà les six première recrues de l'été à l'OM. Une liste qui va encore s'allonger prochainement puisque la signature de deux gardiens est imminente. Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange sont en route pour Marseille, qui cherche également à recruter un attaquant. Mais en attendant, l'OM a annoncé une autre signature.

𝗘𝗻𝘇𝗼 𝗦𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗹𝗼𝗻𝗴𝗲 ! ✍️🔵⚪️



Notre jeune attaquant 🇫🇷 a étendu son contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2027 ! 🤝



Plus d’infos 👉 https://t.co/i5UDkweSCG pic.twitter.com/29OeRQpm3u — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 7, 2024

Sternal prolonge à l'OM

En effet, l'OM a officialisé la prolongation d'Enzo Sternal. « Ce mercredi 7 août 2024, il signe une prolongation de contrat avec l’OM. Il est désormais lié à son club formateur jusqu’en 2027 et portera le numéro 22 », explique le communiqué du club phocéen. Une signature stratégique pour l'OM qui conserve l'un de ses plus grands espoirs, convoité un temps par l'OL.

«L'arrivée du coach a beaucoup joué dans ma décision»

Interrogé sur sa signature, Enzo Sternal a d'ailleurs souligné l'importance de Roberto De Zerbi dans son choix. « C'est une fierté pour moi et je suis heureux de continuer l'aventure à l’OM. Le projet du club dans son intégralité avec notamment l'arrivée du coach a beaucoup joué dans ma décision. Roberto De Zerbi est un entraîneur qui est connu pour faire confiance aux jeunes joueurs. C'est un coach rigoureux, expérimenté, qui a fait de nombreux clubs et nous avons la chance de l'avoir aujourd'hui à l'OM. Il va pouvoir nous apporter son expérience et nous apprendre ce qu'est le monde du football de haut niveau à nous les plus jeunes. J'ai seulement 17 ans, il faut que je continue de travailler, que je garde bien la tête sur les épaules, car l'objectif c'est de progresser et de grappiller le plus de temps de jeu possible », assure l'attaquant de 16 ans sur le site officiel de l'OM.