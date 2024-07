Mercato - OM : Coup de tonnerre pour un transfert polémique ?

Thomas Bourseau

Mason Greenwood est LE dossier chaud du mercato de l’OM ces derniers temps. L’ailier anglais de 22 ans a retrouvé son niveau de jeu en prêt à Getafe la saison dernière après avoir été placardisé par Manchester United pour des violences conjugales. De quoi en faire un transfert polémique à l’Olympique de Marseille qui pourrait ne pas avoir lieu pour une tout autre raison.

Depuis deux semaines, le feuilleton Mason Greenwood fait couler beaucoup d’encre dans la presse. Non en raison du niveau de jeu affiché par l’international anglais de 22 ans qui a redoré son statut de promesse déchue lors de son prêt à Getafe lors de l’exercice précédent. Mais plutôt à cause de ses antécédents avec la justice et de ses violences conjugales et de viol envers sa compagne Harriet Robson.

Le maire de Marseille monte au créneau pour le transfert polémique de Greenwood

Cette semaine, lors de la conférence de presse de présentation de Roberto De Zerbi qui sera le coach de l’OM pour les trois saisons à venir, Mason Greenwood a été un sujet esquivé par l’Italien et le président Pablo Longoria. Ce dernier a simplement évoqué les valeurs du club à respecter et n’a pas concrètement donné sa position sur le dossier Greenwood. Cependant, ce transfert polémique fait réagir la classe politique. Maire de Marseille, Benoît Payan a lâché à RMC Sport que c’était une « honte » que l’OM se positionne sur un joueur suscitant une telle polémique.

Mason Greenwood prêt à snober l’OM pour la Lazio ?

Selon Sky Sport, l’OM se ficherait de la polémique entourant le transfert de Mason Greenwood et aurait à cœur de boucler cette opération afin que Roberto De Zerbi puisse compter sur ses services dès la reprise du championnat le 16 août prochain. Néanmoins, un échec cuisant n’est clairement pas à écarter pour l’Olympique de Marseille. Et pour cause, la Lazio serait toujours très intéressée par le fait de recruter Greenwood. D’ailleurs, l’OM est en danger puisque l’ailier anglais apprécierait tout particulièrement le projet sportif des Biancocelesti. Le ton est donné.