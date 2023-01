Mercato - OM : Coup de tonnerre pour le transfert de Thauvin

La rédaction

Parti rejoindre les Tigres à l’été 2021, Florian Thauvin risque de devoir faire ses valises prochainement. Le coéquipier d’André-Pierre Gignac, qui est devenu une véritable légende au Mexique, serait poussé vers la sortie par ses dirigeants. Et le champion du monde 2018 pourrait faire son retour en Europe.

Auteur de trois buts et deux passes décisives seulement en 19 matchs, Florian Thauvin est au plus mal cette saison. Celui qui s’était fait expulser lors de son premier match avec les Tigres voit la fin de son aventure mexicaine arriver plus vite que prévue.

Florian Thauvin poussé vers la sortie ?

A cause d’un règlement limitant les joueurs étrangers au sein de leur effectif, les Tigres doivent se débarrasser d’un joueur ne portant pas la nationalité mexicaine. Pour conclure l’arrivée de leur nouvel attaquant argentin, Nico Ibanez, les Tigres doivent donc dégraisser, et ce, pour avoir le droit d'officialiser la signature d’un dixième joueur étranger, limite fixée par la fédération mexicaine. Et avec le départ de Florian Thauvin, qui serait le joueur le plus proche d'être sacrifié d'après TV Azteca , les Tigres économiseraient environ 420.000 euros par mois jusqu’en 2026, soit le montant de son salaire.

Florian Thauvin vers l'OM ?

Ce possible départ de Thauvin des Tigres avait alimenté les rumeurs sur une potentielle venue à l’OM, club dont il a porté les couleurs entre 2013 et 2015 ainsi qu’entre 2016 et 2021. La presse mexicaine avait alors annoncé que l’OM voulait récupérer leur ancien joueur, mais ces rumeurs ont vite été éteintes. Reste à savoir si Pablo Longoria a changé d'avis.