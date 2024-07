Mercato - OM : Coup de théâtre pour un transfert à 25M€ ?

Pierrick Levallet

Après Lilian Brassier, Ismaël Koné, Pierre-Emile Højbjerg et Mason Greenwood, l’OM aurait prévu d’autres arrivées sur le mercato. Le club phocéen voudrait notamment mettre la main sur un nouveau gardien de but et penserait ainsi à Filip Jörgensen. Chelsea semble néanmoins toucher au but dans ce dossier. Mais un coup de théâtre est encore possible pour le portier de 22 ans.

Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi pour remplacer Jean-Louis Gasset sur le banc, l’OM a prévu un nouveau mercato très mouvementé. Le club phocéen veut se renforcer dans tous les secteurs. Lilian Brassier, Ismaël Koné, Pierre-Emile Højbjerg et Mason Greenwood ont déjà rejoint les rangs du technicien italien. Et Pablo Longoria ne compterait pas s’arrêter en si bon chemin.

L'OM suit Jörgensen de très près

Le président de l’OM chercherait notamment à mettre la main sur nouveau gardien de but pour succéder à Pau Lopez. Loin d'être irréprochable dans les cages olympiennes, l'Espagnol ne serait pas retenu. Il serait d'ailleurs en instance de départ, lui qu'on annonce notamment du côté de Côme, récent promu en Serie A. Qui sera donc le prochain gardien de l'OM ? Le nom de Filip Jörgensen a alors été évoqué. Mais le portier danois est aussi sur les tablettes de Chelsea. Les Blues toucheraient d’ailleurs au but dans ce dossier et auraient même dégainé une proposition.

Chelsea n'a pas encore bouclé le dossier

D’après les informations de Relevo, Chelsea aurait fait une offre de 20M€ à Villarreal pour Filip Jörgensen. Toutefois, le club espagnol réclamerait au moins 25M€ pour laisser filer le gardien de 22 ans. Les négociation se poursuivraient, et un retournement serait encore possible dans ce dossier. L’OM ne s’est pas encore avoué vaincu, surtout que Villarreal est clairement favorable à une vente de Filip Jörgensen pour éviter d’autres départs cet été. À suivre...