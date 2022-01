Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup de théâtre pour… Alvaro Gonzalez !

Publié le 20 janvier 2022 à 6h00 par Th.B.

Alors qu’il était question d’une éventuelle venue d’Alvaro Gonzalez, le défenseur de l’OM aurait été refroidi par la claque reçue par les Girondins de Bordeaux face au Stade Rennais dimanche (6-0).

Et si l’OM finissait par laissait filer Alvaro Gonzalez ? Ces derniers temps, il a été question d’un intérêt du RC Strasbourg, de l’ASSE ou encore des Girondins de Bordeaux pour le défenseur central de l’OM qui ne semble plus vraiment être indiscutable dans les plans de Jorge Sampaoli cette saison. Cependant, l’entraîneur de l’OM a dernièrement tenu à faire part de l’importance de l’Espagnol à l’Olympique de Marseille. Et alors que les Girondins semblaient être une option, cette piste aurait considérablement été refroidie par le joueur en personne.

Alvaro Gonzalez refroidi par la déroute des Girondins face à Rennes