Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi recale un international français !

Publié le 20 janvier 2022 à 4h45 par T.M.

Si le FC Barcelone cherche à se renforcer en ce mois de janvier, le club catalan n’est toutefois pas prêt à dire oui à toutes les propositions qui se présentent.

Au FC Barcelone, les derniers mois ont été très compliquées. Frappé de plein fouet par la crise économique, le club catalan n’avait pas une énorme marge de manoeuvre sur le marché des transferts, devant se serrer la ceinture et faire de grosses économies. Toutefois, le plus dur semble désormais être derrière pour Joan Laporta, qui s’active pour reconstruire un projet ambitieux. Pour cela, Xavi a déjà accueilli Dani Alves et Ferran Torres durant ce mois de janvier et cela pourrait ne pas être terminé.

Ndombele ? C’est non !

Pour étoffer son effectif, Xavi aimerait accueillir d’autres joueur, en particulier un attaquant, ciblant pour cela Alvaro Morata. En parallèle, d’autres pistes sont annoncées au FC Barcelone. Ainsi, le nom de Tanguy Ndombele, plus en odeur de sainteté à Tottenham, a circulé aux abords du Camp Nou. Mais la réponse serait désormais connue pour l’international français. Selon les informations dévoilées par Gerard Romero, le Barça a écarté une possible arrivée de Ndombele durant ce mois de janvier.