Mercato - OM : Comment la Ligue des Champions peut faire très mal à Jacques-Henri Eyraud…

Publié le 13 juillet 2020 à 15h30 par G.d.S.S. mis à jour le 13 juillet 2020 à 15h32

Si la qualification de l’OM pour la prochaine édition de la Ligue des Champions apparaît comme une très bonne nouvelle à première vue, elle est toutefois en train de plomber le mercato estival de Jacques-Henri Eyraud qui devrait avoir du mal à vendre.

Sept ans après sa dernière participation à la Ligue des Champions, l’OM va donc retrouver la plus belles des compétitions européennes la saison prochaine. Emmené par André Villas-Boas qui a réalisé un travail très convaincant ces derniers mois sur le banc du club phocéen, l’OM va devoir, avant toute chose, gérer un mercato estival délicat. En effet, les finances sont au plus mal, et le président Jacques-Henri Eyraud a un besoin impératif de vendre dans les semaines à venir. Mais problème, l’OM est victime de son propre succès au sein du vestiaire…

Beaucoup de joueurs veulent rester

En effet, beaucoup de joueurs de l’OM envisagent de participer à cette prochaine édition de la Ligue des Champions après avoir largement contribué à cette qualification. Dernier exemple en date, Bouna Sarr, qui s’est prononcé sur son avenir ce lundi dans les colonnes de La Provence : « Je suis content d’attaquer ma sixième saison à l’OM ! Ce n’est pas rien. Sans prétention, ce n’est pas donné à tout le monde. Je suis très heureux aussi d’avoir l’opportunité de vivre ma première campagne de Ligue des Champions. Je suis loin d’être à plaindre, il me reste encore 2 ans de contrat. Maintenant, il faudra voir commencer va fonctionner le marché, s’il y a des opportunités, mais je ne suis pas dans l’obsession de partir. Pour une fois qu’on joue la Ligue des Champions, j’ai vraiment envie de la découvrir ici », a indiqué le latéral droit, sous contrat jusqu’en juin 2022 avec l’OM. Mais il n’est pas le seul dans ce cas…

Thauvin, Kamara, Germain… Ils sont tous concernés