OM : Comme Longoria, ce club a tenté un coup audacieux avec Dybala

Publié le 6 septembre 2022 à 23h10 par Thomas Bourseau

Paulo Dybala a été un dossier chaud lors de la première partie du mercato estival. En effet, avant qu’il ne s’engage librement en faveur de la Roma, Dybala a été annoncé à l’OM. Et le club phocéen n’aurait pas été l’unique club à avoir rêvé de Dybala.

Alexis Sanchez a débarqué à l’OM à l’occasion du dernier mercato des transferts. La star chilienne ne semblait cependant pas être le premier choix de Pablo Longoria pour le secteur offensif de l’effectif d’Igor Tudor. En effet, d’après L’Équipe , le président de l’Olympique de Marseille aurait activé les pistes menant à Memphis Depay et à Paulo Dybala en amont.

Le rêve Dybala a été de courte durée pour l’OM

Cependant, et ce bien qu’il fut à l’époque libre de s’engager avec le club de son choix après son départ de la Juventus, Paulo Dybala n’était pas une option réalisable pour l’OM comme Pablo Longoria le soulignait il y a plusieurs semaines. « Les projets se construisent sur la logique, pas sur les rêves. Et notre force, c’est la logique et l’équilibre des salaires de nos joueurs. Dybala est un grand joueur, mais nous ne pouvons pas nous le permettre ».

