Mercato - OM : Christophe Galtier envoie un message à McCourt !

Publié le 26 janvier 2020 à 5h15 par T.M.

Régulièrement, le nom de Christophe Galtier a été évoqué pour entraîner l’OM. Une possibilité sur laquelle le technicien du LOSC s’est penché.

Suite à l’arrivée de Paul Aldridge, André Villas-Boas avait dernièrement remis en question son avenir à l’OM. Faut-il donc s’attendre à voir un nouvel entraîneur sur le banc du Vélodrome prochainement ? Un scénario qui pourrait alors faire renaitre les rumeurs d’une arrivée de Christophe Galtier, dont le nom est régulièrement évoqué à l’OM, club dont l’entraîneur du LOSC est très proche.

« Personne ne peut rester insensible à un appel de l’OM »

Pour Europe 1, Christophe Galtier s’est confié sur cette possibilité de s’asseoir sur le banc de l’OM. A ce sujet, il a alors assuré : « Personne ne peut rester insensible à un appel de l’OM, encore moins quand on y a été formé, qu’on y a joué et qu’on a fait ses premières armes en tant qu'entraîneur adjoint. Mais de là à vous dire que c’est un objectif, non ».