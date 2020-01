Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star de Tuchel fait une énorme annonce pour son avenir !

Publié le 26 janvier 2020 à 4h30 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Angel Di Maria a confié qu'il n'y avait aucune discussion pour une prolongation de son bail. Toutefois, l'Argentin assure qu'il souhaite que le PSG soit son dernier club en Europe.

Auteur d'une très belle saison, Angel Di Maria est un homme de base de Thomas Tuchel. Longtemps écarté au profit de la MCN, le Fideo est clairement mis en lumière par le technicien allemand qui le met au même niveau que Neymar et Kylian Mbappé. Et visiblement, l'international argentin se sent bien au PSG, à tel point qu'il ne souhaite pas connaître d'autres clubs en Europe avant de retourner en Argentine, peut-être à Rosario Central, le club de ses débuts.

Di Maria que le PSG soit son dernier club en Europe