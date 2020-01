Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Pogba fait une annonce retentissante !

Publié le 26 janvier 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

Malgré les nombreuses spéculations sur l’avenir de Paul Pogba qui serait notamment ciblé par le Real Madrid et la Juventus, son agent Mino Raiola a mis les choses au clair à ce sujet.

Depuis l’été dernier, le Real Madrid et la Juventus Turin feraient de Paul Pogba une cible prioritaire, d’autant que le milieu de terrain français ne serait plus épanoui à Manchester United et envisagerait de changer d’air. Zinedine Zidane apprécierait tout particulièrement son profil, et la Juve mettrait également tout en œuvre pour rapatrier son ancien milieu de terrain. Mais Mino Raiola, l’agent de Pogba, a lancé un avertissement assez clair à ses courtisans samedi au micro de Sport Mediaset.

« Chacun a le droit de rêver… »