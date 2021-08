Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette piste de Longoria a repoussé deux offres !

Publié le 13 août 2021 à 7h30 par Th.B.

Alors que l’OM en pincerait pour Amine Adli, le milieu offensif du Toulouse FC aurait rejeté les propositions de Troyes et de Wolsburg. Le moment de frapper pour Pablo Longoria ?

Malgré un mercato estival déjà bien chargé dans le sens des arrivées, Pablo Longoria aurait toujours la volonté d’ajouter un nouvel élément offensif à l’effectif de Jorge Sampaoli. Au poste de milieu offensif, le président de l’OM aurait des vues sur Thiago Almada ainsi que sur Amine Adli, qui est sous contrat avec le Toulouse FC jusqu’en juin 2022. Néanmoins, Adli aurait une belle cote sur le marché alors que deux offres concrètes ont été refusées par le joueur, qui souhaiterait rallier le Bayern Munich. « Nous avons reçu deux offres. Une d’un club du Top 5 européen pour 10 millions d’euros, et une du Top 15 européen pour 12 millions d’euros (…) Le joueur a refusé les deux clubs, que je ne peux pas nommer mais ce sont des clubs gigantesques. Étrangers » . Voici le message que le président de Toulouse Damien Comolli a confié en ce début de semaine.

Adli aurait repoussé les offres de Troyes et de Wolsburg !