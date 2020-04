Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette fois, McCourt ne peut plus se cacher !

Publié le 14 avril 2020 à 10h30 par La rédaction

Les rumeurs de mise en vente de l’OM se multiplient et se confirment. Frank McCourt ne peut plus se cacher, sa stratégie ne fait plus aucun doute : il veut vendre le club.

En pleine crise sanitaire à cause du Coronavirus, le monde est à l’arrêt. Outre le confinement, la saison de football est arrêtée, et la Ligue de Football Professionnelle n’a pas encore pris de décision quant à la reprise des championnats. Déjà dans une situation financière compliquée avant la crise mondiale, l’OM se retrouve dans une situation encore plus difficile. Et si la stratégie de base de Marseille était tout simplement d’éponger sa dette de 100 millions d’euros en réalisant plusieurs grosses ventes, elle semble avoir désormais changée…

McCourt veut vendre le club ?