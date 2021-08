Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette cible de Longoria qui flambe avec son club !

Publié le 9 août 2021 à 12h10 par La rédaction

Sollicité par Marseille, Fabien Centonze a montré sa grande forme face à Lille en marquant à deux reprises pour débuter la saison.

Depuis le début du mercato, l’OM cherche à se renforcer au poste de latéral droit. Les pistes Pol Lirola et Daniel Wass sont explorées mais ne sont toujours pas conclues. Et comme principale alternative, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club marseillais a des vues sur Fabien Centonze. Toujours régulier, le messin a encore fait parler de lui après sa très grosse prestation face au champion de France lillois.

Centonze impressionne

Titularisé au poste de piston droit par Frédéric Antonetti, Centonze a crevé l’écran. En plus de son activité et de sa justesse technique, l’ancien Clermontois a inscrit un doublé pour la première fois de sa carrière en Ligue 1. Tout d’abord à la réception d’un centre du piston gauche Thomas Delaine, puis plein d’opportunisme (et avec un peu de réussite) en contrant le dégagement de Botman. Déjà très bon défenseur, Centonze continue de se lâcher offensivement. Pour le plus grand bonheur des supporters messins. Mais le latéral français pourrait faire l’objet d’encore plus de sollicitations.