Mercato - OM : Cette annonce lourde de sens sur l’avenir de Saliba !

Publié le 3 février 2022 à 7h30 par Th.B.

Prêté par Arsenal pour l’intégralité de la saison, William Saliba ne devrait pas s’éterniser à l’OM selon l’ex-joueur des Gunners et actuel buteur de Montpellier : Stephy Mavididi.

Depuis le début de la saison, et dans la lignée de son prêt lors de la seconde partie de l’exercice précédant à l’OGC Nice, William Saliba continue de confirmer les nombreux espoirs placés en lui. À l’OM, l’international espoir français est tout simplement indéboulonnable au sein de la charnière centrale de Jorge Sampaoli. L’entraîneur de l’OM ne peut pas se passer de Saliba, prêté sans option d’achat par Arsenal jusqu’à l’issue de la saison. Et bien qu’il ait récemment affirmé être heureux à Marseille, William Saliba a avoué ne pas savoir de quoi sera fait son avenir entre l’OM et Arsenal. « Franchement aujourd’hui je peux seulement dire que je suis heureux à l’OM, j’aime la ville, le club, les supporters. Après ce qui va se passe dans 6 mois je ne sais pas. Dans le football, il y a tellement de choses qui se passent vite. Je ne veux pas penser au futur, je veux bien finir la saison. Après il y aura des discussions en été. On verra bien ». Mais pour un ancien joueur des Gunners et actuellement attaquant de Montpellier, l’avenir de William Saliba s’écrit bel et bien à Arsenal.

« Il va revenir dans l'équipe d'Arsenal la saison prochaine »