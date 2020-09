Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet été, Pablo Longoria a devancé un grand club européen !

Publié le 30 septembre 2020 à 5h00 par T.M.

Il y a quelques jours, Pablo Henrique s’est engagé avec l’OM. Pablo Longoria tente ainsi un pari en recrutant le Brésilien, qui était d’ailleurs sur les tablettes de certains grands clubs européens.

Dernièrement, André Villas-Boas attendait avec impatience son renfort offensif. A la recherche d’une nouvelle solution en attaque, l’entraîneur de l’OM a été entendu avec l’arrivée de Pablo Henrique. A 18 ans, la pépite brésilienne débarque en provenance de Botafogo et devra donc rapidement s’acclimater à ce nouveau football. Désormais, on attend de voir ce que donnera Luis Henrique sur le terrain et s’il sera à la hauteur du pari tenté par l’OM, qui n’a pas hésité à lâcher 12M€ pour rafler la mise.

La Juventus était sur le coup !