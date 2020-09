Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette piste offensive de Villas-Boas dévoile un indice sur son avenir !

Publié le 13 septembre 2020 à 1h00 par A.D.

Pour renforcer son attaque, l'OM voudrait s'attacher les services d'El Bilal Touré. Toutefois, l'attaquant de 18 ans a laissé entendre qu'il restera au Stade de Reims cette saison.

Véritable surprise de la saison dernière, El Bilal Touré aurait tapé dans l'oeil de l'OM. Pour venir épauler Dario Benedetto aux avant-postes, André Villas-Boas et Pablo Longoria voudraient miser sur l'attaquant du Stade de Reims lors de cette fenêtre de transferts. Toutefois, il semblerait qu'El Bilal Touré ne soit pas disposé à changer de cap cet été. Lors d'un entretien accordé à Foot Mercato , le jeune buteur de 18 ans s'est projeté ouvertement avec le Stade de Reims.

«Ici je peux avancer et y aller étape par étape»