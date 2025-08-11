Mercato - OM : C’est imminent pour ce gros transfert !

Alexis Brunet

Malgré les arrivées de Facundo Medina et de CJ Egan-Riley, l’OM compte encore se renforcer en défense centrale. Le club phocéen aurait d’ailleurs des vues sur Joel Ordonez, le joueur du Club Brugge. L’international équatorien serait très proche de Marseille et son arrivée dans le sud de la France pourrait être imminente.

Afin de rivaliser au mieux avec le PSG la saison prochaine, l’OM se montre actif cet été. Le club phocéen s’est déjà renforcé copieusement, avec l’arrivée de six nouveaux joueurs. Le dernier arrivé n’est autre que Timothy Weah, qui débarque de la Juventus de Turin sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat.

L’OM s’est renforcé en défense Longtemps plombé par sa défense la saison dernière, l’OM a décidé de prendre le taureau par les cornes. Cet été, Pablo Longoria a recruté deux nouveaux joueurs dans ce secteur : Facundo Medina qui arrive du RC Lens et CJ Egan-Riley qui débarque libre après plusieurs années à Burnley. Ce n’est toutefois pas terminé, puisqu’un troisième axial devrait arriver à Marseille.