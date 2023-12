Mercato - OM : C’est décidé pour cinq joueurs, une énorme annonce est faite en privé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que l’Olympique de Marseille prévoit de se montrer actif sur le mercato, quelques pistes ont été évoquées à l’instar de Saïd Benrahma (West Ham) ou encore Denis Bouanga (Los Angeles). Mais à en croire le club, plusieurs joueurs cités récemment ne débarqueront pas dans la cité phocéenne, faute de moyens.

Le mercato hivernal ouvre ses portes le 1er janvier 2024, et l’OM prévoit de s’y montrer actif, mais cela ne s’annonce pas simple pour Pablo Longoria. Le club phocéen a des moyens limités et a vu sa masse salariale être encadrée par la DNCG, l’obligeant à faire preuve d’ingéniosité alors que Gennaro Gattuso attend au moins deux ou trois recrues. « Il y a des postes où on est un peu juste, notamment celui de latéral gauche. Il y a aussi la situation particulière jusqu'à mi-février avec la CAN. On doit faire avec, et c'est pareil pour la blessure de Valentin Rongier », confiait le président de l’OM avant la trêve hivernale.

Un attaquant va «exploser» à l'OM, il annonce du lourd https://t.co/F7MR098ePG pic.twitter.com/A6oOhrF0v8 — le10sport (@le10sport) December 30, 2023

L’OM écarte cinq pistes en interne

Plusieurs noms circulent déjà pour venir renforcer l’OM, mais à en croire La Provence , aucun des joueurs cités ne débarquera dans la cité phocéenne en janvier. C’est en tout cas ce qu’assure le club en interne, écartant l’idée de recruter Suso (FC Séville), Anthony Martial (Manchester United) Bilal El Khannouss (Genk), Saïd Benrahma (West Ham) ou encore Denis Bouanga (Los Angeles), une piste révélée par le10sport.com. Si l’intérêt est réciproque entre l’OM et l’ancien joueur de l’ASSE, le manque de moyens de la formation phocéenne complique la donne.

Ça s’agace en privé