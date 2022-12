Mercato - OM : C’est confirmé, un gros coup a été tenté avec un champion du monde

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Actuellement prêté par le PSG à la Juventus, Leandro Paredes a été l'un des 26 Argentins sacrés champions du monde de football, face à la France. Un pays au sein duquel il a débarqué en 2019. Mais le milieu de terrain aurait pu rejoindre l'hexagone bien plus tôt dans sa carrière et dans une autre grande ville : Marseille.

La troisième étoile ne se greffera pas sur le maillot de l'équipe de France, mais bien sur celui de l'Argentine. Le groupe de Lionel Messi est parvenu à prendre le meilleur sur les Bleus , lors de la séance de tirs au but (3-3, 4-2 t.a.b). La Pulga n'est pas le seul joueur du PSG à avoir été couronné ce dimanche.

Paredes champion du monde avec l'Argentine

Entré en fin de match, Leandro Paredes appartient toujours au PSG, même s'il a rejoint la Juventus sous la forme d'un prêt cet été. Le milieu de terrain remporte le trophée le plus prestigieux de sa carrière. Et ces dernières heures, la Provence a profité de cette finale du Mondial pour rappeler que Paredes aurait pu s'engager avec l'OM il y a quelques années.

Labrune voulait Paredes