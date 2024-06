Mercato - OM : C'est bouillant pour ce joueur de Ligue 1 !

Axel Cornic

A la recherche de renforts à moindre coût, surtout à cause de l’absence de compétitions européennes la saison prochaine, l’Olympique de Marseille pourrait se tourner vers l’une des révélations de la Ligue 1. il s’agit de Lilian Brassier, qui cette saison a réalisé de très belles choses avec le Stade Brestois.

Ça devrait pas mal bouger à l’OM cet été. Pablo Longoria travaille activement sur le projet marseillais de la saison prochaine, en commençant évidemment par la piste Sérgio Conceição que nous vous avons révélé en exclusivité sur le10sport.com. Mais ce n’est pas tout, puisqu’il aurait déjà activé un dossier important en Ligue 1…

Mercato : L’OM calme le jeu pour Conceiçao ? https://t.co/8L2sLXvWyY pic.twitter.com/fngl6Xw8cu — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

Brassier, la premier coup de Conceição ?

Plusieurs médias en France comme à l’étranger évoquent en effet un vif intérêt de la part de l’OM pour Lilian Brassier, défenseur central du Stade Brestois. Et cette possible première recrue aurait déjà été valisée par Conceição, qui aurait déjà tenté de le recruter il y a un an lorsqu’il dirigeait encore le FC Porto.

L’OM face au Torino et à Bologna