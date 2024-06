Mercato : Cristiano Ronaldo l’annonce, c’est bientôt la fin !

Thomas Bourseau

Après plus de 20 ans en activité que ce soit en club ou en sélection, Cristiano Ronaldo sait qu’il se trouve au crépuscule de sa carrière. À 39 ans et à l’aube d’un nouvel Euro avec le Portugal, son sixième, Ronaldo n’a pas caché qu’il se rapproche de la retraite.

Le coup d’envoi de l’Euro en Allemagne sera donné ce vendredi 14 juin et le coup de sifflet final retentira le 14 juillet prochain. Ce sera le sixième championnat d’Europe de Cristiano Ronaldo avec le Portugal, sa première participation remontant à l’été 2004 sur ses terres.

Cristiano Ronaldo tease sa propre retraite

Pour SporTV , après son doublé inscrit du pied gauche face à l’Irlande mardi soir (3-0), Cristiano Ronaldo ne s’en est pas caché. Alors qu’il soufflera sa 40ème bougie le 5 février 2025, soit quatre mois avant l’expiration de son contrat à Al-Nassr, le quintuple Ballon d’or va sans doute tirer sa révérence prochainement.

Cristiano Ronaldo vend la mèche : «il ne me reste plus beaucoup d’années»