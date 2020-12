Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce témoignage qui risque de tout changer pour Thauvin !

Publié le 1 décembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Dans les petits papiers du Milan AC, Florian Thauvin serait désormais prêt à quitter l’OM pour le club rossoneri à des conditions moins importantes qu’initialement en raison du témoignage du directeur technique du Milan AC : Paolo Maldini.

L’OM serait susceptible de perdre Florian Thauvin dans les prochaines semaines, bien que le champion du monde tricolore se révèle être très important en ce début de saison. Son contrat courant jusqu’en juin prochain et sa prolongation n’avançant pas à grands pas, le Milan AC compterait profiter de cette occasion pour frapper fort. Et le club rossoneri a déjà avancé ses pions via son directeur technique Paolo Maldini qui a récemment assuré à Téléfoot La Chaîne que le Milan s’intéressait à son profil. Et ce témoignage aurait changé beaucoup de choses.

Le discours de Maldini, la pièce manquante du puzzle