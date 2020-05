Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce successeur annoncé de Zubizarreta ne viendra pas…

Publié le 23 mai 2020 à 1h45 par Th.B.

Dans le viseur de l’OM pour combler le vide que le départ d’Andoni Zubizarreta a provoqué, Luis Campos ne devrait pas quitter le LOSC cet été.

Conseiller du président Gérard Lopez au LOSC, Luis Campos est un homme convoité. C’est du moins ce qu’il faut en tirer des informations divulguées à la fois par la presse française et britannique. Le Phocéen faisait état d’un intérêt de l’OM ces derniers jours. Ayant acté le départ d’Andoni Zubizarreta d’un commun accord récemment, Jacques-Henri Eyraud recherche un directeur général chargé du football. Le profil de Campos plairait au président de l’OM. Cependant, le Portugais attiserait de vives convoitises du côté de Newcastle, de Tottenham et surtout à l’AS Monaco. Son départ du LOSC ne serait pas en passe d'être acté pour autant.

Campos voudrait rester au LOSC