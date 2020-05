Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce nouveau rebondissement pour la vente de l'OM !

Publié le 23 mai 2020 à 3h45 par A.M.

Alors qu'Al-Walid ben Talal fait beaucoup parler de lui compte tenu de son intérêt supposé pour le rachat de l'OM, un autre investisseur se serait positionné.

Depuis quelques semaines, la vente de l'Olympique de Marseille ne cesse de faire parler. Et pour cause, compte tenu de la situation économique actuelle, Frank McCourt serait vendeur. Et alors que le nom d'Al-Walid ben Talal revient avec insistance pour racheter l'OM, d'après Thibaud Vézirian, le Bostonien aurait reçu une autre offre venue d’Azerbaïdjan, et plus particulièrement de l’homme d’affaires azéri Nasib Piriyev. « Une personne qui vie du pétrole au Kazakhstan, il aurait monté une banque d’affaire à Londres. Il veut aller dans le foot et il étudie la possibilité de racheter l’OM. Ils ont fait une offre via des avocats londoniens et ils ont eu un retour négatif des avocats de Frank McCourt… Il aurait jeté l’éponge », assure le journaliste sur sa chaîne Youtube .

Une nouvelle offre... démentie !