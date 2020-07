Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce gros salaire qui pose problème…

Publié le 9 juillet 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM a besoin de vendre cet été, Valère Germain ne devrait pas intéresser grand monde sur le marché en raison de son imposant salaire.

En mai dernier, Valère Germain avait affiché une envie très claire pour son avenir à l’OM, lui qui n’a plus qu’une année de contrat au Vélodrome : « Serai-je toujours ici la saison prochaine ? Je le pense. Il y aura, j'imagine, des discussions comme avec tout joueur se trouvant dans une situation contractuelle comparable (…) Je me suis battu pour cette qualification en Ligue des Champions. J'ai goûté à cette épreuve avec Monaco à deux reprises. J'ai très envie de la vivre ici », avait indiqué l’attaquant marseillais. Et alors qu’il fait figure de remplaçant et que l’OM a besoin de récupérer des liquidités cet été, Germain a-t-il une possibilité de partir ? Ce dossier semble bien compliqué…

Le salaire de Germain trop imposant pour les autres clubs

Comme l’a révélé L’Equipe mercredi, plusieurs équipes de Ligue 1 seraient intéressées par le profil de Valère Germain, mais le salaire qu’il perçoit à l’OM aurait clairement refroidi ces pistes. Du coup, la tendance semble très claire pour l’ancien Monégasque : il devrait rester à l’OM cet été, et quittera alors librement le club à l’issue de son contrat dans un an.